Чиновники, судьи, прокуроры и госслужащие могут уезжать за границу: какие условия

Им разрешается покидать страну только для служебной командировки, для сопровождения несовершеннолетних детей, а также для встречи с детьми за границей.

Фото: ukrayina.pl

Чиновники, судьи, прокуроры, государственные служащие могут выезжать за границу, несмотря на военное положение и закрытые границы для мужчин призывного возраста. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Апостроф TV.

По его словам, соответствующие изменения в правила пересечения границы внесли прошлой зимой. При этом вышеупомянутым категориям разрешается покидать Украину только для служебной командировки, сопровождения несовершеннолетних детей, а также для встречи с детьми за рубежом. Других оснований для выезда у такой категории нет.

«За время действия этой нормы Госпогранслужба не пропустила за границу около 2100 граждан такой категории. В первую очередь потому, что у них не было документов, подтверждающих, что у них есть вышеупомянутые основания для выезда», - подчеркнул Демченко.

Ранее стало известно, сколько госслужащих пытались незаконно уехать за границу.

Также беглецов за границу не будут привлекать к уголовной ответственности: Вениславский назвал причины.

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