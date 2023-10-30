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  1. В Україні

Чиновники, судді, прокурори та держслужбовці можуть виїжджати за кордон: які умови

11:37, 30 жовтня 2023
Їм дозволяється залишати країну лише для службового відрядження, для супроводу неповнолітніх дітей, а також для зустрічі з дітьми за кордоном.
Чиновники, судді, прокурори та держслужбовці можуть виїжджати за кордон: які умови
Фото: ukrayina.pl
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Чиновники, судді, прокурори, державні службовціможуть виїжджати за кордон попри воєнний стан і закриті кордони для чоловіків призовного віку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі Апостроф TV.

За його словами, відповідні зміни до правил перетину кордону внесли минулої зими. При цьому вищезгаданим категоріям дозволяється залишати Україну лише для службового відрядження, для супроводу неповнолітніх дітей, а також для зустрічі з дітьми за кордоном. Інших підстав для виїзду така категорія не має.

«За час дії цієї норми, Держприкордонна служба не пропустила за кордон близько 2100 громадян такої категорії. Насамперед тому, що у них не було документів, які підтверджують, що вони мають вищезазначені підстави для виїзду», - наголосив Демченко.

Раніше стало відомо, скільки держслужбовців намагались незаконно виїхати за кордон.

Також утікачів за кордон не притягуватимуть до кримінальної відповідальності: Веніславський назвав причини.

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