Как украинские военные уничтожают стратегические самолеты россии, – рассказал Буданов

Украина с нуля из старых составляющих модернизирует различные системы для поражения стратегических целей рф.

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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов раскрыл детали того, как именно украинские военные уничтожают стратегические самолеты россии. Эту информацию обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ночь на 19 апреля российские войска снова нанесли массированные удары по территории Украины, используя стратегическую авиацию. Благодаря успешной работе Главного управления разведки совместно с Воздушными силами, удалось уничтожить российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетную атаку.

Буданов отметил, что Украина может наносить удары по стратегически важным военным объектам российского агрессора.

"Применяются различные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте", - заявил глава ГУР.

Ранее, 23 февраля 2024 года, также благодаря совместной миссии Главного управления разведки и Воздушных сил, был уничтожен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, что в Воздушных силах прокомментировали уничтожение Ту-22М3: "Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95".

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