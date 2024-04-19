Як українські військові знищують стратегічні літаки росії, – розповів Буданов

Україна з нуля зі старих складових модернізує різні системи для враження стратегічних цілей рф.

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Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розкрив деталі того, як саме українські військові знищують стратегічні літаки росії. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ніч на 19 квітня російські війська знову нанесли масовані удари по території України, використовуючи стратегічну авіацію. Завдяки успішній роботі Головного управління розвідки спільно з Повітряними силами, вдалося знищити російський бомбардувальник Ту-22М3, який здійснював ракетну атаку.

Буданов зазначив, що Україна може наносити удари по стратегічно важливих військових об'єктах російського агресора.

«Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте», - заявив глава ГУР.

Раніше, 23 лютого 2024 року, також завдяки спільній місії Головного управління розвідки та Повітряних сил, був знищений російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, що у Повітряних силах прокоментували знищення Ту-22М3: «Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95».

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