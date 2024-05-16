Администраторов ЦПАУ уже подключают к системе учета военнообязанных, — директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай

Наталья Шамрай отметила, что для ЦПАУ это новая и не специфическая услуга, но сейчас уже происходит процесс подключения к системе учета.

Как мы писали, военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам. По словам директора департамента ЦПАУ КГГА Наталии Шамрай, сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦПАУ к системе. Эта услуга новая и не специфичная для Центров предоставления админуслуг, отметила Шамрай.

"Мы не понимаем пока какое количество человек можем ожидать по внесению данных военнообязанных. Но будем своевременно реагировать, чтобы справляться с такими очередями", - сказала она в эфире КИЕВ24.

Шамрай подчеркнула, что сейчас уже происходит подключение администраторов к системе и работники будут оперативно вносить данные.

"Военнообязанный в ЦПАУ должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, будем удостоверяться, что это этот человек. Будем вносить данные, которые предусмотрены системой. Сейчас происходит процесс подключения администраторов ЦНАПов к системе", - пояснила она.

Напомним, что депутатка Ирина Фриз сообщила, что военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

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