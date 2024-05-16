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Адміністраторів ЦНАПів вже підключають до системи обліку військовозобов’язаних, — директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай

12:39, 16 травня 2024
Наталія Шамрай зазначила, що для ЦНАПів це нова і не специфічна послуга, але наразі вже відбується процес підключення до системи обліку.
Адміністраторів ЦНАПів вже підключають до системи обліку військовозобов’язаних, — директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай
Фото: facebook.com/ninapav
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Як ми писали, військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, тому що уряд досі не надав доступ до баз. За словами директорки департаменту ЦНАП КМДА Наталії Шамрай, зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи. Ця послуга нова і не специфічна для Центрів надання адмінпослуг, зазначила Шамрай.

"Ми не розуміємо поки що яку кількість осіб можемо очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Але будемо своєчасно реагувати, щоб справлятися з такими чергами", - сказала вона в ефірі КИЇВ24.

Шамрай наголосила, що наразі вже відбувається підключення адміністраторів до системи й працівники оперативно вноситимуть дані.

"Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися що це ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи", - пояснила вона.

Нагадаємо, що депутатка Ірина Фріз заявила, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. 

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

Також «Судово-юридична газета» писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток.

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