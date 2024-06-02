В Минцифре сообщили, сколько времени занимает обновление данных в ЦНАПе

На обновление данных в ЦНАПе военнообязанный тратит несколько минут.

Начальник управления системного развития предоставления админуслуг министерства цифровой трансформации Марина Бобраницкая сообщила, что в ЦНАПах обновление данных военнообязанных длится около десяти минут.

«Результатом такой услуги является выписка из единого государственного реестра военнообязанных. Этот документ за подписью администратора ЦНАПа и печатью центра отдается клиенту, чтобы у него было бумажное подтверждение обновления своих данных как военнообязанного», - сказала она в комментарии телеканалу «Мы-Украина».

По ее словам, ЦНАПы работают без перерывов в будние дни, большие городские центры работают в субботу, есть один день, когда они работают до 20:00.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Напомним, более миллиона военнообязанных обновили данные через Резерв+ и более 120 тысяч украинцев - в Центрах предоставления административных услуг.

Вместе с тем, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.