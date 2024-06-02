У Мінцифри повідомили, скільки часу займає оновлення даних у ЦНАПі

На оновлення даних у ЦНАПі військовозобов’язаний витрачає декілька хвилин.

Начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг міністерства цифрової трансформації Марина Бобраніцька повідомила, що у ЦНАПах оновлення даних військовозобов’язаних триває близько десяти хвилин.

«Результатом такої послуги є витяг з єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Цей документ за підписом адміністратора ЦНАПу та печаттю центру віддається клієнту, для того щоб у нього було паперове підтвердження оновлення своїх даних як військовозобов’язаного», - сказала вона у коментарі телеканалу «Ми-Україна».

За її словами, ЦНАПи працюють без перерв в будні дні, міські великі центри працюють в суботу, є один день, коли вони працюють до 20:00.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстрували законопроект про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, більше мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+ та більш як 120 тисяч - в Центрах надання адміністративних послуг.

Разом з тим, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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