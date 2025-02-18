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Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление укрытия ЧАЭС, – Денис Шмыгаль

13:53, 18 февраля 2025
Кабмин увеличил финансирование укрытия ЧАЭС на 139 млн грн после атаки дронов.
Правительство выделило более 1,5 млрд грн на восстановление укрытия ЧАЭС, – Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины принял решение о выделении более 1,5 миллиарда гривен на поддержку укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронов Российской Федерации 14 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что по сравнению с 2024 годом, соответствующее финансирование было увеличено на 139 миллионов гривен. Он также подчеркнул, что Россия снова прибегла к террористическим актам, атакуя атомные объекты, и что эта дроновая атака на Чернобыльскую АЭС является попыткой запугать Украину, Европу и весь мир.

Премьер-министр также сообщил, что сейчас радиационная угроза отсутствует, а работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.  17 февраля на саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага тления. На арке укрытия Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация тления. В Минприроды заявили, что радиационное состояние находится под постоянным контролем.

Ранее СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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Денис Шмыгаль АЭС Чернобыль укрытие

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