Уряд виділив понад 1,5 млрд грн на відновлення укриття ЧАЕС, – Денис Шмигаль

Кабмін збільшив фінансування укриття ЧАЕС на 139 млн грн після атаки дронів.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронів Російської Федерації 14 лютого. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що у порівнянні з 2024 роком, відповідне фінансування було збільшено на 139 мільйонів гривень. Він також підкреслив, що Росія знову вдалася до терористичних актів, атакуючи атомні об'єкти, і що ця дронова атака на Чорнобильську АЕС є спробою залякати Україну, Європу та весь світ.

Прем'єр-міністр також повідомив, що наразі радіаційна загроза відсутня, а роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 17 лютого на саркофазі Чорнобильської АЕС виявили ще три осередки тління. На арці укриття Чорнобильської АЕС триває ліквідація тління. У Міндовкілля заявили, що радіаційний стан знаходиться під постійним контролем.

Раніше СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.