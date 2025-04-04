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В Украину вовремя не вернулись до 17% парней, выехавших по программе обмена студентов, — МОН

11:59, 4 апреля 2025
Ограничения на выезд студентов за границу не рассматриваются, поскольку ситуация пока не считается критической.
В Украину вовремя не вернулись до 17% парней, выехавших по программе обмена студентов, — МОН
Фото: tyzhden.ua
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До 17% студентов-мужчин, выехавших по программе обменов, не вернулись в Украину в установленные сроки.Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает Укринформ.

Несмотря на это, Министерство образования и науки пока не планирует отменять возможность выезда за границу в рамках программы академической мобильности.

«Существенная часть парней — а это 15–17% тех, кто поехал на академическую мобильность — не вернулись вовремя. Пока что это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда», — подчеркнул он.

По словам Винницкого, речь идет преимущественно о студентах-бакалаврах в возрасте от 18 до 22 лет.

«Эта цифра пока не критическая, но тревожная. В некоторых университетах она очень высокая, в других — фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса, чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность», — добавил заместитель министра образования.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Базовая военная подготовка для студентов высших учебных заведений продлится 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

В ТЦК подчеркнули, что отказ студента от базовой общевойсковой подготовки может привести к отчислению.

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