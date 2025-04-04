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В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів, — МОН

11:59, 4 квітня 2025
Обмеження на виїзд студентів за кордон наразі не розглядаються, адже ситуація поки що не вважається критичною.
В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів, — МОН
Фото: tyzhden.ua
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До 17% студентів-чоловіків, які виїхали за програмою обмінів, не повернулися до України у визначені терміни. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає Укрінформ.

Незважаючи на це, Міністерство освіти і науки наразі не планує скасовувати можливості для виїзду за кордон у межах програми академічної мобільності.

«Є суттєва частина хлопців, а це 15–17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду», — наголосив він.

За словами Винницького, мова йде переважно про студентів-бакалаврів віком від 18 до 22 років.

«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу, щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», — додав заступник міністра освіти.

Як розповідала «Судово-юридична газета», для студентів з вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка. БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин – це 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

У ТЦК наголосили, що відмова студента від базової загальновійськової підготовки може призвести до відрахування.

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Україна Міносвіти мобілізація університет студенти освіта перетин кордону

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