Оксен Лисовой: Право на образование — не индульгенция от мобилизации

Министр образования предупредил, что статус студента не может являться прикрытием для уклонения от обязанности защищать государство.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не может быть прикрытием для уклонения от мобилизации. Об этом он сказал во время совещания с ректорами высших учебных заведений Львовщины при участии главы Львовской ОВА Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Руслана Гурака.

Особое внимание на встрече уделили проблеме фиктивного обучения, в частности среди студентов в возрасте от 25 лет.

«Право на образование — не индульгенция от обязанности защищать государство», — подчеркнул Лисовой, отметив, что руководители вузов несут ответственность за то, кто и как обучается в их заведениях.

Министр призвал высшие учебные заведения обеспечить прозрачность и добросовестность учебного процесса и не допускать злоупотреблений, когда статус студента используется как основание для уклонения от мобилизации.

«Это не только вопрос законности, но и чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности», — отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввёл дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что некоторых аспирантов, поступивших в 2022 и 2023 годах, будут постепенно отчислять из учебных заведений.

Ранее Винницкий заявлял, что вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно. Мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет, и его понижение пока не рассматривается.

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