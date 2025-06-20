Оксен Лисовой: Право на образование — не индульгенция от мобилизации

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не может быть прикрытием для уклонения от мобилизации. Об этом он сказал во время совещания с ректорами высших учебных заведений Львовщины при участии главы Львовской ОВА Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Руслана Гурака.
Особое внимание на встрече уделили проблеме фиктивного обучения, в частности среди студентов в возрасте от 25 лет.
«Право на образование — не индульгенция от обязанности защищать государство», — подчеркнул Лисовой, отметив, что руководители вузов несут ответственность за то, кто и как обучается в их заведениях.
Министр призвал высшие учебные заведения обеспечить прозрачность и добросовестность учебного процесса и не допускать злоупотреблений, когда статус студента используется как основание для уклонения от мобилизации.
«Это не только вопрос законности, но и чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности», — отметил он.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввёл дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации.
Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что некоторых аспирантов, поступивших в 2022 и 2023 годах, будут постепенно отчислять из учебных заведений.
Ранее Винницкий заявлял, что вывозить 17-летнего сына за границу из-за страха мобилизации — безосновательно. Мобилизационный возраст в Украине остается на уровне 25 лет, и его понижение пока не рассматривается.
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