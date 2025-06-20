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Оксен Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від мобілізації

20:29, 20 червня 2025
Міністр освіти попередив, що статус студента не може бути прикриттям для ухилення від обов’язку захищати державу.
Оксен Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від мобілізації
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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що право на освіту не може бути прикриттям для уникнення мобілізації. Про це він сказав під час наради з ректорами закладів вищої освіти Львівщини за участі голови Львівської ОВА Максима Козицького та очільника Державної служби якості освіти Руслана Гурака.

Особливу увагу під час зустрічі приділили проблемі фіктивного навчання, зокрема серед студентів віком від 25 років.

«Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу», — наголосив Лісовий, підкресливши, що керівники вишів несуть відповідальність за те, хто і як навчається у їхніх закладах.

Міністр закликав вищі навчальні заклади забезпечити прозорість і доброчесність навчального процесу та не допускати зловживань, коли статус студента використовується як підстава для ухилення від мобілізації.

«Це не лише питання законності, а й честі, професійної репутації та громадянської відповідальності», — зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив, що деяких аспірантів, які вступили у 2022, 2023 роках, будуть поступово відраховувати із закладів освіти. 

Раніше Винницький заявляв, що вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації — безпідставно.  Мобілізаційний вік в Україні залишається на рівні 25 років, і його зниження наразі не розглядається.

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Міносвіти призов мобілізація студенти освіта

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