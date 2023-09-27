Лідер з дезінформації: платформа X скасувала функцію повідомлення про фейки

Користувачі платформи X більше не зможуть повідомляти про фейки в твітах.

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Соціальна платформа X (колишній Twitter), припинила можливість повідомляти про дописи, які містять фекову інформацію, – повідомляє The Guardian.

Ця функція була впроваджена в 2021 році та дозволяла користувачам вказувати на твіти, які їхню думку містять оманливу інформацію для подальшого перегляду персоналом компанії. Починаючи з серпня 2021 року, ця функція була доступна в країнах, таких як США, Австралія та Південна Корея. В початку 2022 року її розширили на ринки Бразилії, Філіппін та Іспанії. Компанія акцентувала на важливості цього інструменту, зокрема під час виборів.

Проте за останній тиждень ця функція була видалена з ринків США, Австралії, Південної Кореї, Бразилії, Філіппін та Іспанії.

Раніше Євросоюз визнав мережу X Маска найбільшим джерелом поширення російської дезінформації.

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