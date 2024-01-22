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Справа Мазепи: забудова земель біля Київської ГЕС може призвести до техногенної катастрофи — директор ДБР Сухачов

12:56, 22 січня 2024
Очільник ДБР Олексій Сухачов зауважив, що будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом.
Справа Мазепи: забудова земель біля Київської ГЕС може призвести до техногенної катастрофи — директор ДБР Сухачов
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Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що забудова земель, поруч з Київською ГЕС може призвести до техногенної катастрофи, тому заборонена законом. Про це він сказав на брифінгу 22 січня.

За його словами, на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго». Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) та є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

 «Будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом»,- наголосив директор Бюро. Дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності.

 «Забудова на цій ділянці не просто так заборонена законом – це може призвести до техногенної катастрофи, від якої до речі, могли постраждати не лише мешканці цих містечок, але й кияни», - акцентував він.

Зокрема, забудова прибережної території ускладнила працівникам Київської ГЕС здійснення регламентних та інших робіт.

Олексій Сухачов також зауважив, що земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років як на дріжджах почали зростати елітні котеджні містечка.

У січні 2022 року Бюро передали розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалося різними органами досудового розслідування.

До схеми, у тому числі причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб’єктами Державного бюро розслідувань. Саме тому ДБР і займається розслідуванням цього провадження.

За його словами, слідчі ДБР з 2022 року активно включились в роботу, провели великий обсяг слідчих дій, провели багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів — забудовників.

У Офісі Генерального прокурора раніше повідомили, що на даний час у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС повідомлено про підозру 12 особам.

Раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн. Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Також ми писали, що двом спільникам Мазепи, які фігурують у справі про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, Печерський райсуд Києва також обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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