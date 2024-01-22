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Дело Мазепы: застройка земель возле Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе — директор ДБР Сухачев

12:56, 22 января 2024
Глава ГБР Алексей Сухачев отметил, что любое жилищное строительство на дамбе запрещено по закону.
Дело Мазепы: застройка земель возле Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе — директор ДБР Сухачев
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Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что застройка земель рядом с Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе, поэтому запрещена законом. Об этом он сказал на брифинге 22 января.

По его словам, на территории Лебедевского и Хотяновского сельских советов Вышгородского района Киевской области размещена левобережная защитная плотина «Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС» ПАО «Укргидроэнерго». Она имеет протяженность свыше 65 км (площадью 3 тыс. га) и является гидротехническим сооружением, принадлежащим объекту государственной собственности, который находится в ведении Минэкономики.

  «Любое жилищное строительство на дамбе запрещено по закону», - подчеркнул директор Бюро. Разрешение на выделение земель на территории гидротехнических сооружений может быть предоставлено только в аренду для сенокосения или выпаса, ведения лесохозяйственной, охотничьей или рыбохозяйственной деятельности.

  «Застройка на этом участке не просто так запрещена законом – это может привести к техногенной катастрофе, от которой, кстати, могли пострадать не только жители этих городков, но и киевляне», - подчеркнул он.

В частности, застройка прибрежной территории усложнила работникам Киевской ГЭС осуществление регламентных и других работ.

Алексей Сухачев также отметил, что земля расположена в живописном месте, недалеко от мегаполиса и привлекательна для застройщиков и клиентов. На этой территории в последние десять лет как на дрожжах начали расти элитные коттеджные городки.

В январе 2022 Бюро передали расследование уголовного производства по факту завладения земель и гидротехнических сооружений на территории Киевской области, которое с 2014 года расследовалось различными органами досудебного расследования.

К схеме, в том числе причастны должностные лица Госгеокадастра и другие чиновники, являющиеся субъектами Государственного бюро расследований. Именно поэтому ГБР занимается расследованием этого производства.

По его словам, следователи ГБР с 2022 года активно включились в работу, провели большой объем следственных действий, провели многие необходимые экспертизы, которые позволили доказать причастность к этой сделке не только местных чиновников и должностных лиц Госгеокадастра Киевщины, но и известных бизнесменов — застройщиков.

В Офисе Генерального прокурора ранее сообщили, что в настоящее время в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 лицам.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Кроме того, двум сообщникам Мазепы, фигурирующим по делу о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения.

Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы. 

Добавим, общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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