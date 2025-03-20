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У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

23:30, 20 березня 2025
З 20 березня вводиться розподіл повітряних тривог, зокрема, окремо для Запоріжжя та для області.
У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог
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У Запорізькій області з 20 березня вводиться розподіл повітряних тривог, зокрема, окремо для Запоріжжя та для всієї області. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров.

«Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме. Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі», - вказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Запорізькій області планують впровадити диференційовану систему повітряної тривоги. Таке сподівання висловив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Залежно від її причини та пускових позицій ворога, сповіщення вмикатимуть або по всій області, включно із Запоріжжям, або лише на прифронтових територіях.

«У нас була проведена нарада – Рада оборони Запорізької області, де було прийнято рішення, що вже з наступного тижня нам вдасться провести розподіл включення повітряних тривог по деяких районах та громадах області. Сьогодні військові спільно з ДСНС, нашими підрозділами ОВА вивчають загрози. Якщо, наприклад, ми бачимо локаційно, що КАБи летять, умовно, на Гуляйполе або Оріхів, то безпосередньо в обласному центрі повітряна тривога вмикатись не буде», - зазначав Федоров перед цим.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Харкові та області включатимуть сигнали повітряної тривоги окремо.

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Запоріжжя повітряна тривога

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