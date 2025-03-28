У США очікують результатів правозахисного аудиту судової та правоохоронної систем України

За результатами аналізу звіту ухвалюватимуться рішення щодо подальших напрямів реформ, а також буде дано оцінку діям окремих посадових осіб, включно з представниками прокуратури, суддів та органів слідства.

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Харківська правозахисна група у співпраці з міжнародними експертами завершує підготовку звіту про стан дотримання прав людини в Україні, а також ефективності функціонування правоохоронних органів, включно зі спеціалізованими антикорупційними структурами. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив Аріель Коен - доктор дипломатії і права, американський політолог, член Ради Міжнародних Відносин США, старший експерт Євразійського центру Atlantic Council, керуючий директор Програми з енергетики, зростання і безпеки (EGS) в Міжнародному центрі податків та інвестицій (ITIC).

За його словами, згідно з позицією офіційних осіб США, однією з ключових умов для збільшення обсягу американських інвестицій в Україну є послідовна боротьба з корупцією, а також проведення глибинної реформи судової та правоохоронної систем, зокрема таких інститутів, як НАБУ, САП і ВАКС.

«Якщо Україна дійсно розраховує на багатомільярдні інвестиції, її антикорупційні органи і суди повинні діяти неупереджено і не можуть використовуватися в політичних інтересах однієї з політичних партій або на користь тієї чи іншої адміністрації», - наголосив Коен.

Наразі у Вашингтоні розглядають різні варіанти реагування, зокрема можливість створення спеціальної слідчої групи за участю представників американських правоохоронних відомств, метою якої стане всебічний аналіз і розслідування дій українських органів влади та судової системи.

Попередні матеріали звіту вже подано Державному департаменту США, а також низці аналітичних і контрольних органів.

За результатами аналізу ухвалюватимуться рішення щодо подальших напрямів реформ, а також буде дано оцінку діям окремих посадових осіб, включно з представниками прокуратури, суддів та органів слідства.

Як відомо, Держдеп США щорічно публікує доповіді про дотримання прав людини в різних країнах світу, включно з Україною. У попередні роки у відповідних розділах також використовувалися дані моніторингу, надані Харківською правозахисною групою.

З огляду на актуальні політичні трансформації та інвестиційні пріоритети США щодо України, висновки поточного звіту матимуть важливе стратегічне значення під час формування подальших рішень і політик, переконаний експерт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Держдеп США передбачив на підтримку процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1,75 млн доларів.

Крім того, Рахункова палата перевірить ефективність роботи ДСА щодо забезпечення діяльності органів судової влади.

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