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Дисциплинарных инспекторов для ВСП планируют отбирать с помощью международных экспертов

07:30, 3 июля 2023
Возможность привлечения иностранных экспертов к формированию Службы дисциплинарных инспекторов обсуждается в парламенте.
Дисциплинарных инспекторов для ВСП планируют отбирать с помощью международных экспертов
Источник фото - Высший совет правосудия
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Как стало известно «Судебно-юридической газете», в Верховной Раде обсуждается возможность привлечения к формированию Службы дисциплинарных инспекторов международных экспертов.

Напомним, что согласно действующему законодательству рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей невозможно без участия автономного подразделения дисциплинарных инспекторов. Именно дисциплинарные инспекторы должны проверять жалобы на судей и готовить предложения по привлечению судей к ответственности.

Впрочем, из-за ряда проблем (жесткие квалификационные требования к инспекторам, отсутствие надлежащего финансирования и необходимость отбора инспекторов на конкурсной основе и т. п.) Служба дисциплинарных инспекторов в составе Совета правосудия не сформирована до сих пор.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», действительно планируется начать конкурс на должности 26 дисциплинарных инспекторов (включая руководителя Службы).

По имеющейся информации, для отбора инспекторов может быть создана конкурсная комиссия в составе 6 человек – трех членов Высшего совета правосудия и трех международных (иностранных) экспертов. Решающий голос, то есть так называемый «контрольный голос», планируется предоставить именно международным экспертам.

Таким образом, механизм принятия решений конкурсной комиссией по отбору дисциплинарных инспекторов предлагается внедрить фактически такой же, который уже предусмотрен для Этического совета или Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Кроме того, отметим, что на днях глава Высшего совета правосудия Григорий Усик во время выступления на Национальном марафоне «Единые новости» сообщил, что отбор на должности дисциплинарных инспекторов будет осуществляться «независимой конкурсной комиссией по совершенно новым принципам и процедурам».

Напомним, что полномочия для рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей непосредственно членами ВСП, Совет правосудия потерял во время судебной реформы президента Владимира Зеленского еще в августе 2021 года.

Поручить формирование Службы дисциплинарных инспекторов народные депутаты после этого предлагали даже Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Также предлагалось временно вернуть возможность рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей действующим членам Совета правосудия.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», более 10 тыс. жалоб, накопившихся в ВСП за прошлые годы, после восстановления дисциплинарной функции ВСП планируется рассмотреть в порядке приоритетности.

Кроме того, достаточно большие полномочия дисциплинарных инспекторов уже вызвали критику со стороны самих членов ВСП.

Автор Вячеслав Хрипун

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