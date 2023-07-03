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Дисциплінарних інспекторів для ВРП планують добирати за допомогою міжнародних експертів

07:30, 3 липня 2023
Можливість залучення іноземних експертів для формування Служби дисциплінарних інспекторів обговорюється в парламенті
Дисциплінарних інспекторів для ВРП планують добирати за допомогою міжнародних експертів
Джерело фото - Вища рада правосуддя
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Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» у Верховній Раді обговорюється можливість залучення до формування Служби дисциплінарних інспекторів міжнародних експертів.

Нагадаємо, що згідно з діючим законодавством розгляд дисциплінарних скарг на суддів неможливий без участі автономного підрозділу дисциплінарних інспекторів. Саме дисциплінарні інспектори повинні перевіряти скарги на суддів та готувати пропозиції щодо притягнення суддів до відповідальності.

Втім, через низку проблем (жорсткі кваліфікаційні вимоги до інспекторів, відсутність належного фінансування та необхідність добору інспекторів на конкурсних засадах тощо) Служба дисциплінарних інспекторів у складі Ради правосуддя не сформована досі.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», дійсно все ж планується розпочати конкурс на посади 26 дисциплінарних інспекторів (включно з керівником Служби).  

За наявною інформацією, для відбору інспекторів може бути створена конкурсна комісія у складі 6 осіб – трьох членів Вищої ради правосуддя та трьох міжнародних (іноземних) експертів. Вирішальній голос, тобто так званий «контрольний голос», планується надати саме міжнародним експертам.

Таким чином, механізм ухвалення рішень конкурсною комісією з добору дисциплінарних інспекторів пропонується запровадити фактично такий самий, який вже передбачено для Етичної ради чи Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

Крім того, зазначимо, що днями голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик під час виступу на Національному марафоні «Єдині новини» повідомив, що добір на посади дисциплінарних інспекторів буде здійснюватися «незалежною конкурсною комісією на абсолютно нових засадах і процедурах».

Нагадаємо, що повноваження для розгляду дисциплінарних скарг на суддів безпосередньо членами ВРП, Рада правосуддя втратила під час судової реформи президента Володимира Зеленського ще у серпні 2021 року.

Доручити формування Служби дисциплінарних інспекторів народні депутати після цього пропонували навіть Конкурсній комісії з добору членів ВККС.

Також пропонувалося тимчасово повернути можливість розгляду дисциплінарних скарг на суддів діючим членам Ради правосуддя. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», більше 10 тис. скарг, що накопичились у ВРП за минулі роки, після відновлення дисциплінарної функції ВРП планується розглянути в порядку пріоритетності.

Крім того, досить великі повноваження дисциплінарних інспекторів вже викликали критику з боку самих членів ВРП.

Автор В’ячеслав Хрипун

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