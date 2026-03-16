  1. Суд инфо

Совет судей обнародовал комментарий к Кодексу судейской этики

10:18, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Совете судей отметили, что комментарий — это своего рода толкование КСЭ с ссылками на соответствующие решения ЕСПЧ, с примерами применения каждой статьи и рекомендациями относительно поведения судей в процессуальной и внепроцессуальной деятельности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей 2 марта утвердил комментарий к Кодексу судейской этики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Отметим, что сам Кодекс судейской этики, собственно его новая редакция, была утверждена решением ХХ съезда судей Украины от 18 сентября 2024 года. Сам комментарий — это своего рода толкование КСЭ, с ссылками на соответствующие решения Европейского суда по правам человека, с примерами применения каждой статьи, рекомендациями относительно поведения судей в процессуальной и внепроцессуальной деятельности и прочее», — заявляли в РСУ.

Позже Совет судей обнародовал комментарий к Кодексу судейской этики.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обнародовала видеотрансляции трех дней ХХ съезда судей Украины.

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

На третий день состоялся решающий второй тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины. Съезд судей избрал 30 членов Совета судей Украины, то есть необходимое количество для полноценной работы ССУ. Было решено считать невозможным заполнение двух вакантных должностей. Делегаты ХХ съезда судей Украины обсудили и согласовали проект решения, подготовленный редакционной комиссией с учетом предложений, поступивших в течение двух дней работы съезда и во время перерыва, подробнее — по ссылке на текстовую трансляцию третьего дня работы съезда.

Также отметим, что запланированного избрания судей КСУ на ХХ съезде не состоялось. «Судебно-юридическая газета» писала, что основной причиной стало отсутствие кандидатов, прошедших оценку Консультативной группы экспертов. В соответствии с регламентом съезда судей Украины, назначение на должность судьи КСУ возможно только в отношении кандидатов, получивших от Консультативной группы экспертов оценку «соответствует» по критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права. Отсутствие решения по КСУ на съезде означает, что вакансии в Конституционном Суде по квоте съезда судей останутся открытыми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

РСУ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]