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Кличко заявил об увольнении Петра Оленича, Юрия Леонова и Алексея Мушты

12:50, 28 февраля 2025
Кличко анонсировал реорганизацию в КГГА: увольнение трех заместителей и изменения в земельной сфере.
Кличко заявил об увольнении Петра Оленича, Юрия Леонова и Алексея Мушты
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о кадровых изменениях в Киевской городской государственной администрации.

Со своих должностей будут уволены:

  • заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
  • заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов;
  • заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта.

Также депутат Киевского городского совета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить свои депутатские полномочия. Кличко отметил: «В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих сферах».

Относительно расследования резонансного «земельного дела», мэр подчеркнул, что город предоставляет все необходимые документы правоохранителям и способствует следствию.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены МарченкоМихаила ТерентьеваПетра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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Киев КГГА увольнение Виталий Кличко досудебное расследование

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