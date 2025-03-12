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Украина стремится к справедливому миру, компромиссы вроде «Минска-3» или «Ялты-2» неприемлемы, — Андрей Сибига

12:34, 12 марта 2025
Глава МИД подчеркнул, что именно Украина является той страной, которая больше всего хочет завершения войны и заключения крепкого и продолжительного мира.
Украина стремится к справедливому миру, компромиссы вроде «Минска-3» или «Ялты-2» неприемлемы, — Андрей Сибига
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Украина выступает за справедливый и всеобъемлющий мир, который станет залогом безопасности во всей Европе. Поэтому компромиссы наподобие «Минска-3» или «Ялты-2» неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Polskie Radio.

Отвечая на вопрос, готов ли Путин пойти на компромисс в вопросе оккупированных территорий и нейтрального статуса Украины, глава МИД подчеркнул, что Украина заинтересована только в долговременном мире.

«Очень важно придерживаться этой позиции и иметь поддержку наших партнеров именно в достижении справедливого мира. Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2», — заявил министр.

Андрей Сибига также добавил, что Украина готова сформировать соответствующую переговорную группу для работы над дорожной картой с целью достижения перемирия.

«Мы сейчас ждем позиции российской стороны. Мы готовы со своей стороны создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту и дальше двигаться к перемирию, если это произойдет», — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что именно Украина является той страной, которая больше всего хочет завершения войны и заключения прочного и долговременного мира.

Андрей Сибига назвал переговоры в Джидде «очень важными, почти историческими». Он добавил, что важным результатом встречи стало возобновление поставок оружия в Украину через польский хаб.

«Минск-3» и «Ялта-2» — это условные названия возможных компромиссных соглашений, предусматривающих заморозку конфликта или уступки Украины относительно ее территориальной целостности и суверенитета, вроде предварительных договоренностей («Минск-1,2» относительно Донбасса и Ялтинской конференции 1945 г.).

Андрей Сибига подчеркивает, что Украина не согласится на такие компромиссы, поскольку стремится к справедливому и длительному миру, а не к временному прекращению войны на условиях агрессора.

Ранее стало известно, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют оборонную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, которое опубликовал Офис Президента.

Также в Офисе Президента подтвердили, что США возобновили предоставление Украине помощи в сфере безопасности.

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Украина Андрей Сибига

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