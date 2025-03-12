Україна прагне справедливого миру, компроміси на зразок «Мінська-3» чи «Ялти-2» неприйнятні, — Андрій Сибіга

Очільник МЗС підкреслив, що саме Україна є тією країною, яка найбільше хоче завершення війни і укладення міцного і тривалого миру.

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Україна виступає за справедливий і всеосяжний мир, який буде запорукою безпеки у всій Європі. Тому компроміси на зразок «Мінська-3» чи «Ялти-2» неприйнятні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Polskie Radio.

Відповідаючи на запитання, чи готовий Путін піти на компроміс у питанні окупованих територій і нейтрального статусу України, очільник МЗС наголосив, що Україна зацікавлена лише в тривалому мирі.

«Дуже важливо дотримуватися цієї позиції і мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуація, коли просто відсутня війна, Ми не хочемо так званого «Мінська-3» чи «Ялти-2», — наголосив міністр.

Андрій Сибіга також додав, що Україна готова сформувати відповідну переговорну групу для роботи над дорожньою картою, щоб далі досягти перемир’я.

«Ми зараз чекаємо на позицію російської сторони. Ми готові з нашої сторони створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту і далі йти до перемир’я, якщо це відбудеться», - сказав Сибіга.

Він підкреслив, що саме Україна є тією країною, яка найбільше хоче завершення війни і укладення міцного і тривалого миру.

Андрій Сибіга назвав переговори у Джидді «дуже важливими, майже історичними». Він додав, що важливим результатом зустрічі є відновлення поставок зброї до України з польського хабу.

«Мінськ-3» і «Ялта-2» — це умовні назви можливих компромісних угод, які передбачають замороження конфлікту або поступки України щодо її територіальної цілісності та суверенітету, на зразок попередніх домовленостей («Мінськ-1,2» щодо Донбасу та Ялтинської конференції 1945 року, яка визначила повоєнний поділ сфер впливу).

Андрій Сибіга підкреслює, що Україна не погодиться на такі компроміси, оскільки прагне справедливого і тривалого миру, а не тимчасового припинення війни на умовах агресора.

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Також у Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги.

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