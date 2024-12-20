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Реєстраційні дії у сфері нерухомості та бізнесу тимчасово зупинені — Мін’юст

15:40, 20 грудня 2024
У Мін’юсті заявили, що реєстраційні дії у сфері нерухомості та бізнесу тимчасово зупинені через припинення доступу до державних реєстрів.
Реєстраційні дії у сфері нерухомості та бізнесу тимчасово зупинені — Мін’юст
Фото: dtkt.ua
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Міністерство юстиції України повідомило, що через припинення доступу до державних реєстрів, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), було тимчасово зупинені реєстраційні дії у сфері нерухомості та бізнесу.

У відомстві нагадали, що відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Українським законодавством передбачено, що проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу забезпечується виключно програмним забезпеченням ДРРП та ЄДР. Як надання інформації з цих Реєстрів.

«Після відновлення роботи зазначених реєстрів, суб’єктами державної реєстрації буде поновлено розгляд раніше поданих документів та надання адміністративних послуг у відповідних сферах», - додали у Мінюсті.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Крім того, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Додамо, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Разом з тим, Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

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мінюст нотаріус Єдиний державний реєстр юридичних осіб

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