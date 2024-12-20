Регистрационные действия в сфере недвижимости и бизнеса временно остановлены — Минюст

В Минюсте заявили, что регистрационные действия в сфере недвижимости и бизнеса временно остановлены из-за прекращения доступа к государственным реестрам.

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Министерство юстиции сообщило, что из-за прекращения доступа к государственным реестрам, в частности Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП) и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), были временно остановлены регистрационные действия в сфере недвижимости и бизнес.

В ведомстве напомнили, что отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, физических лиц – предпринимателей и обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства регулирует Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Украинским законодательством предусмотрено, что проведение государственной регистрации недвижимости и бизнеса обеспечивается исключительно программным обеспечением ДРРП и ЕГР. Как предоставление информации из этих Реестров.

«После возобновления работы указанных реестров, субъектами государственной регистрации будет возобновлено рассмотрение ранее представленных документов и предоставление административных услуг в соответствующих областях», - добавили в Минюсте.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Вместе с тем, Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

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