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Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару

12:25, 26 травня 2024
Кількість загиблих наразі зросла до 14 осіб.
Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару
Фото: Суспільне Харків/Євген Гертнер
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У мережі з’явилися кадри влучання по «Епіцентру» у Харкові. Відео оприлюднив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«На відео, з яким зараз працюють слідчі, - момент удару. Чітко видно, що люди зовсім не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях і займалися своїми справами. Зараз вивчаємо кожну хвилину записів із камер», — зазначив Болвінов.

За даними ОВА, кількість загиблих наразі зросла до 14 осіб. Тіла ще 7 людей поки не виявили.

Додамо, у харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок. 

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