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  1. В Украине

Мосейчук, Горбунов, Мазур и Ткаченко хотят взять Коломойского на поруки

15:37, 25 сентября 2023
есть 15 заявлений о готовности взять на поруки Коломойского
Мосейчук, Горбунов, Мазур и Ткаченко хотят взять Коломойского на поруки
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Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко, телеведущие Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов хотят взять бизнесмена Игоря Коломойского на поруки, передает УНН.

О готовности взять Коломойского на поруки несколькими людьми на заседании в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы на арест Коломойского заявил один из адвокатов.

По словам адвоката, есть 15 заявлений о готовности взять на поруки Коломойского, в частности, от Юрия Горбунова, Александра Ткаченко, Сергея Попова, Аллы Мазур, Александра Загороднего.

Кроме того, Алла Мазур сообщила «Радио Свобода», что сотрудники «1+1» собираются брать на поруки Коломойского.

Фото из соцсетей

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение. Новые факты противоправной деятельности разоблачили СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.

Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.

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