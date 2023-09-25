Мосейчук, Горбунов, Мазур та Ткаченко хочуть взяти Коломойського на поруки

Наразі є 15 заяв про готовність взяти на поруки Коломойського.

Ексміністр культури України Олександр Ткаченко, телеведучі Наталя Мосейчук, Алла Мазур та Юрій Горбунов хочуть взяти бізнесмена Ігоря Коломойського на поруки, передає УНН.

Про готовність взяти Коломойського на поруки декількома людьми на засіданні у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на арешт Коломойського заявив один з адвокатів.

За словами адвоката, наразі є 15 заяв про готовність взяти на поруки Коломойського, зокрема, від Юрія Горбунова, Олександра Ткаченка, Сергія Попова, Алли Мазур, Олександра Загороднього.

Крім того, Алла Мазур повідомила «Радіо Свобода», що працівники «1+1» збираються брати на поруки Коломойського.

Фото з соцмереж

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

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