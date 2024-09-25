Обрано голову Чорнобаївського районного суду Черкаської області

Суд очолив Василь Левченко.

У Чорнобаївському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, на яких шляхом таємного голосування головою суду обрано Левченка Василя Васильовича. Про це повідомляє судова установа.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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