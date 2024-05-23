Практика судів
  1. В Україні

У прикордонній службі повідомили, чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні

09:58, 23 травня 2024
Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом.
У прикордонній службі повідомили, чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час виїзду за кордон прикордонники не звертають увагу на інформацію з програми "Резерв+", а виключно орієнтуються на дані з військового квитка військовозобов’язаного громадянина України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. 

Додаток Резерв+ може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа. Резерв+ використовується для оновлення даних.

"Резерв+ виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей додаток", - сказав Демченко. 

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

У Міноборони пояснили, що робити, якщо у застосунку Резерв+ показує статус «у розшуку». 

Також стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Додамо, розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних. 

Разом з тим, голів ОСББ уповноважать вручати повістки.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевіряють військово-облікові документи. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати схвалили розширення повноважень органів фінансового контролю – вони зможуть збирати персональні дані для накладення стягнень

Парламент схвалив розширення повноважень органів фінансового контролю щодо збору персональних даних громадян та інформації з обмеженим доступом.

Для посадовців, які допускають тяганину з оприлюдненням даних про використання коштів бюджету, посилять покарання

Відповідальність за неоприлюднення інформації, несвоєчасне оприлюднення, недостовірність, неточність, неповноту інформації будуть нести керівники розпорядників та одержувачів коштів бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Кабмін виключив згадку про військовослужбовців з постанови, що регулює порядок звільнення зі служби за сімейними обставинами

Військовослужбовців виключили з постанови, яка регулювала перелік сімейних обставин для звільнення з військової служби.

Депутати вирішили виправити нісенітниці у КПК, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню»

Деякі норми КПК містять нісенітницю – Верховна Рада схвалила за основу законопроект щодо виправлення помилок у Кодексі.

Верховна Рада схвалила зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео