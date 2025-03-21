Нова житлова політика в Україні — Верховна Рада готується до ключового голосування

Верховна Рада розгляне законопроект про скасування Житлового кодексу.

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В Україні кардинально оновлять житлове законодавство. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Зокрема, Верховна Рада скасує застарілий Житловий кодекс, який ухвалили ще в 1983 році.

«Оновлення житлового законодавства стоїть як індикатор виконання Ukraine Facility на четвертий квартал 2025 року. Парламенту потрібно буде скасувати застарілий Житловий кодекс, який був ухвалений ще в 1983 році. На жаль, більшість його норм сьогодні не працюють на українських громадян і не дозволяють забезпечувати їх доступним житлом та вирішувати житлове питання», — підкреслила Шуляк.

Вона зазначила, що на початку 2025 року уряд провів відповідне голосування і зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики», який дає нову законодавчу рамку стосовно житлової політики в Україні. Проект готується до винесення в сесійну залу на голосування.

«Я хочу нагадати, що питання житлового законодавства для України завжди було болючим. І коли почалося повномасштабне вторгнення, проблеми з житлом ще більше загострилися. Ми сьогодні бачимо величезну кількість руйнувань житлового фонду в Україні. Ми бачимо також велику кількість внутрішньо переміщених осіб — офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів таких людей, які теж потребують вирішення житлового питання.

Ми також спостерігаємо величезні черги — це сотні тисяч українських громадян, які роками стоять у цих чергах. Але черги або не рухаються, або інколи хтось змінює черговість, і люди з першого місця чомусь потрапляють не на перше, а на інші позиції, і не отримують відповідного житла», — вказала Шуляк.

Нардеп наголосила, що проект закону передбачає нові підходи до формування житла, яке перш за все має знаходитися в громадах.

«Станом на сьогодні ми знаємо, що саме громади є тими, хто приймає внутрішньо переміщених осіб і максимально допомагає людям, щоб вони були житлом забезпечені. Практично не існує соціального житла, і дуже важко вирішувати житлову проблему більшості наших громадян.

Тому органи місцевого самоврядування зараз дуже зацікавлені в тому, щоб нове законодавство все ж було ухвалене, і щоб житлова політика в країні була оновлена», — резюмувала Олена Шуляк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо проєкту Закону «Про основні засади житлової політики» №12377, з набранням чинності яким втратить чинність Житловий кодекс України.

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроєкту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

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